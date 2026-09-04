La región Arequipa enfrenta una pérdida de oportunidades para ejecutar proyectos mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) debido al desistimiento de empresas privadas que inicialmente manifestaron interés en financiar iniciativas promovidas por gobiernos locales y otras entidades públicas con respaldo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

El gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Edson Flores, informó ante el Consejo Regional de Arequipa que una de las principales causas de la declaratoria de desierto de los procesos, es la escasa participación de empresas que cuentan con la capacidad financiera y legal exigida para asumir este tipo de inversiones. El funcionario presentó un balance de más de 200 proyectos priorizados bajo esta modalidad.

Durante su exposición ante la comisión especial que investiga la demora en la adjudicación de proyectos OxI, Flores explicó que varias iniciativas llegan a la etapa de priorización con una carta de interés de una empresa privada, requisito indispensable para iniciar el proceso, sin embargo, al momento de la convocatoria, las compañías optan por no presentar su expresión formal de interés, lo que obliga a declarar desierto el procedimiento.

“Sé que la expectativa de los gobiernos locales y de las personas que han gestionado con nosotros es negativa porque piensan que estos proyectos nunca se van a concretar”, señaló el funcionario.

REQUISITOS QUE NO CUMPLEN CON MODIFICACIÓN DE LEY

Flores indicó que las recientes modificaciones al reglamento de la Ley N.° 29230, que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, han endurecido los filtros de admisibilidad para las empresas interesadas. Entre los nuevos requisitos figura la presentación de estados financieros auditados de los tres últimos ejercicios y la imposibilidad de acreditar patrimonio mediante bonos estatales.

Según precisó, estos cambios también afectaron a empresas que mostraron interés inicial en determinados proyectos. Al menos cinco iniciativas en etapa de convocatoria quedaron sin postores debido a que las compañías no lograron cumplir con las nuevas exigencias.

Como ejemplo, mencionó el proyecto del centro de salud de Orcopampa, donde la empresa interesada presentó la documentación requerida, pero quedó fuera del proceso porque el incremento reciente de su capital no podía ser considerado válido según la normativa vigente.

DIFICULTADES

Otro de los factores que desalienta la participación privada es la ubicación geográfica de algunos proyectos, especialmente en provincias altas y zonas alejadas, donde los costos de transporte de materiales e insumos elevan significativamente el presupuesto de las obras.

Entre los proyectos que enfrentan dificultades para encontrar financiamiento figuran el Centro de Salud de Orcopampa, en la provincia de Castilla, y la infraestructura de la institución educativa República Federal de Alemania, ambos en su tercera convocatoria. Otros casos, como la construcción de losas deportivas para colegios de la región y la adquisición de equipamiento para compañías de bomberos, ya acumulan hasta siete convocatorias sin lograr adjudicarse.

Hasta la fecha, 18 proyectos se encuentran con firma de convenio, algunos en etapa de elaboración de expediente técnico y otros en ejecución, lo que representa cerca de 627 millones de soles adjudicados.

Este año el Tope Máximo de Capacidad Anual (TMCA) para ejecutar OxI se redujo a mil 253 millones de soles.