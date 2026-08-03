A solo 5 meses de concluir la gestión 2023-2026 de gobiernos regionales y gobiernos locales, el Jurado Nacional de Elecciones mantiene abiertos 23 expedientes en la región Arequipa sobre trámites de vacancia en contra de las autoridades locales.

Por ejemplo, el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín, fue señalado por una presunta transgresión a la buena administración tras difundirse un video en el que se le observa recibir dinero en efectivo en el despacho municipal, siendo este un trámite que está a la espera del pronunciamiento del JNE.

Por una contratación indebida, el regidor de la Municipalidad Provincial de Camaná, Basilio Solís Huamaní, fue vacado por el Concejo Provincial tras la denuncia por la contratación de una empresa suya con los comedores populares que recibieron financiamiento de parte de la comuna. El regidor espera que el JNE resuelva su apelación.

El distrito de Nicolás de Piérola, Camaná, tiene 5 expedientes por resolver. Cuatro de estos casos se encuentran vinculados entre sí al tratarse del pedido de vacancia contra el alcalde Nelson Tito, debido a que su cónyuge contrató el volquete del municipio para botar desmonte de su domicilio. Estos expedientes involucran la apelación en contra del acuerdo del Concejo Municipal que denegó el pedido de vacancia contra la autoridad, así como una queja por defecto de tramitación debido a una adherencia al pedido , un hecho que no fue informado en su momento.

El quinto expediente hace referencia al pedido de retiro contra el regidor César Huallpa, también por la contratación del volquete para el recojo de escombros en su vivienda por espacio de media hora con un pago de 120 soles. Esta solicitud también fue rechazada por el Concejo Municipal, ante lo cual Alfredo Guía Medina, impulsor de las vacancias, solicitó un recurso de apelación ante el JNE.

VACANCIA RETRASADA EN PUNTA DE BOMBÓN

El pedido más antiguo fue el solicitado en el 2023 en contra del alcalde de Punta de Bombón, José Ramos Carrera, por la contratación de un vehículo cisterna de propiedad de la madre de su hija, configurando un presunto acto de nepotismo. Bajo esta misma causal, se solicitó la vacancia de los regidores José Blanco Choquehuanca y Daniel Ávila Ayala, por la contratación de familiares directos con la municipalidad.

Aunque esta solicitud se realizó en octubre del 2023, la municipalidad dilató el proceso hasta la votación que se llevó recién este 15 de julio. Se rechazó la vacancia del alcalde y del regidor José Blanco. El edil Daniel Ávila, sí fue vacado por el Concejo Municipal.

El distrito de Cocachacra acumula varios expedientes en relación a la vacancia de la regidora Natalie Aime Paredes Arias, cuya salida fue aprobada por el Concejo Municipal el año pasado argumentando que habría cometido usurpación de funciones al dar órdenes a trabajadores en una obra del municipio. La concejal pidió una reconsideración que rechazó el concejo municipal. Aime insiste en apelar.

Un caso inusual se vive en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, donde el Jurado Nacional de Elecciones revocó el acuerdo de Concejo Municipal de marzo del 2025, en el que declaraba improcedente la solicitud de vacancia en contra de la regidora Doris Valencia Quino, razón por la cual dejó sin efecto su credencial, convocando a Nadian Ofelia Soncco Surco para ocupar este cargo. Sin embargo, la persona convocada se niega a asumir dicho cargo.