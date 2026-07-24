En la región Arequipa existen cinco conflictos latentes que corresponden a comunidades campesinas. Así lo informó el subgerente de Comunidades Campesinas del Gobierno Regional de Arequipa, Roger Alanoca, quien indicó que estos conflictos se deben a problemas de límites entre las propias comunidades y, en algunos casos, a la venta de terrenos por parte de las propias juntas directivas.

El funcionario indicó que uno de estos conflictos latentes corresponde a las comunidades campesinas de Sayla y Tauría, ubicadas en la provincia de La Unión, cuyo problema es una delimitación territorial que se viene abordando desde el año pasado.

“Nosotros hemos planteado la propuesta, pero las comunidades son las que no están en condiciones de repente de dialogar. Por supuesto, los de Tauría están en condiciones, pero Sayla también tiene otras perspectivas, entonces eso no permite avanzar el diálogo”, precisó Alanoca.

MINERÍA E INVASIONES

El resto de conflictos está focalizado en temas mineros y de invasiones, que suceden porque muchas de las juntas directivas no saben administrar el territorio, a lo que se suma que el periodo por junta es de solo 2 años, según añadió el funcionario.

Otros conflictos están abocados al tema de venta de terrenos sin la autorización respectiva de los comuneros; Roger Alanoca recordó que se requiere de la aprobación de más del 75% de los asambleístas para que se apruebe la venta de un terreno. Este hecho corresponde a la comunidad campesina en Maca.

“La comunidad viene recuperando, ha entendido cuál es su rol de la comunidad, entonces ha empezado a recuperar su territorio”, precisó.

En el caso de la comunidad de Taya (Caylloma), el conflicto tiene que ver con el tema del uso del agua con comisiones de regantes aledañas: “Puede ser que la comunidad lo acepte o no lo acepte una comisión de regantes, porque la misma comunidad tiene sus propias costumbres”, añadió.