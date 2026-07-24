La Región Policial de Arequipa hará una compra de emergencia de materiales y reactivos para garantizar la continuidad de los exámenes de dosaje etílico que se practican a quienes conducen en estado de ebriedad, luego de que la unidad encargada advirtiera que sus reservas estaban por agotarse, peligrando la continuidad del servicio.

A través de un documento emitido el 18 de julio, la Unidad Desconcentrada de Dosaje Etílico de Arequipa, informó a las jefaturas policiales que apenas disponía de materiales para dos días y que la falta de insumos esenciales para la extracción de muestras, reactivos e impresiones, podía obligar a restringir la atención.

El general PNP Antonio Alfredo La Madrid, jefe de la Región Policial de Arequipa, explicó que el inconveniente surgió después de que la Unidad de Dosaje Etílico dejara de depender de Sanidad Policial y pasara a la Dirección de Criminalística. Este cambio generó dificultades para determinar qué ejecutora debía asumir la compra y cómo se trasladaría el presupuesto.

COMPRA, UNA SOLUCIÓN TEMPORAL

Para evitar un posible desabastecimiento, la región policial de Arequipa se encargará temporalmente de hacer la compra de los insumos. “Vamos a asumir momentáneamente la compra hasta que se regularice esta situación”, señaló el general tras precisar que la adquisición permitiría cubrir aproximadamente un mes de operaciones, evitando la paralización del servicio.

Según el jefe de la PNP, la Unidad de Dosaje procesa al día un promedio de entre 30 y 50 muestras, aunque la cifra puede aumentar debido a la cantidad de intervenciones efectuadas en Arequipa.

Los exámenes no se aplican únicamente después de accidentes de tránsito, sino también a conductores intervenidos con aparentes signos de ebriedad. Los resultados permiten determinar si una persona consumió alcohol y establecer su concentración.