“Un total de 14 centros de salud y hospitales fueron afectados a causa de los sismos”, informó la Directora Regional de Salud de Junín, María García. El centro de salud más afectado se ubica en Carhuapaccha, en Chupuro, que está declarado inhabitable y que el personal de salud tuvo que retirarse para trabajar en carpas en la vía pública.

El personal de Defensa Civil y de Riesgo y Desastres de la Diresa Junín y la Red Valle del Mantaro, han realizado la visita in situ y se hizo el informe Edan para que sea registrado, cuentan con un código. Estos establecimiento están en su mayoría en los distritos declarados en emergencia y otros no.

“Los locales presentan grietas, daños en el techo a causa del sismo. El centro de salud Carhuapaccha, en Chupuro es el más afectado de todos los establecimientos. Allí hay grietas y las paredes están inclinadas por lo tanto no es habitable”, acotó la directora María García.

Estos son los afectados

Los centros de salud afectados se ubican en Incho, Miraflores, Azapampa, Huacrapuquio, Carhuapaccha, Pumpunya, Chupuro, Soccos, Viques, la Victoria y Huayucachi. Además de los hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen, en este último han dejado de atender en dos salas de operaciones por las grietas y en otros servicios han tenido que trasladar a los pacientes a áreas más seguras.

La directora de Diresa Junín, María García indicó que el hospital Iren apoyará con su sala de operaciones al hospital materno infantil El Carmen, como una medida de contingencia.