Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 24 de julio en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 24 de julio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 17.99 soles el galón, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 17.20 soles, en el grifo Francisco Carbajal en la Variante de Uchumayo en Yanahuara a 17.35 soles, en el grifo Coesti en la Av. Andrés Avelino Cáceres en José Luis Bustamante y Rivero a 17.39 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 24 de julio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 18.89 soles el galón, en el grifo Escen en la Av. Porongoche José Luis Bustamante y Rivero a 18.49 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 18.59 soles, en el grifo Gresval en la Av. Prolongación Mariscal Castilla en Mariano Melgar a 18.65 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 24 de julio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 21.89 soles el galón, en el grifo Milagritos en el mismo distrito a 22.35 soles, en el grifo Herka Soluciones en el Fundo San Francisco en Characto a 20 soles, en el grifo Don Felipe en Prolongación de la Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 20.50 soles, en el grifo Global Fuel en la calle Teniente Palacios en Miraflores a 20.85 soles, en el grifo Bellavista en Hunter a 20.89 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 24 de julio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 7.19 soles el galón, en el grifo Milagritos en el mismo distrito de Socabaya a 7.45 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Jesús en Arequipa a 6.80 soles, en el grifo Pacidama Energía en la Av. La Paz en Arequipa a 6.80 soles, en el grifo Sanlimax en la v. Venezuela en Arequipa a 6.95 soles, en el grifo Mafer en la Av. Alfonso Ugarte en Arequipa a 7.15 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 24 de julio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Vita Gas en el establecimiento Huacarpuma Pérez a 45 soles, la marca Z Gas en el establecimiento Grupo Fanny en Cayma a 46.99 soles, la marca Masgas en el establecimiento Wayki Gas en Characato a 48 soles, en el grifo Pecsagas en grupo Casied en La Joya a 48 soles, la marca Masgas en Distribuciones Dirkal en Cerro Colorado a 49 soles.