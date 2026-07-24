El Gobierno de China anunció que estará presente en la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, mediante una delegación encabezada por el ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun.

De acuerdo con la Cancillería china, Yin Hejun asistirá como enviado especial del presidente Xi Jinping a los actos de transmisión del poder presidencial programados para el 28 de julio.

La información fue difundida a través de un breve comunicado del Ministerio de Exteriores.

Entre las autoridades internacionales que asistirán a la ceremonia también figura el rey de España, Felipe VI. Asimismo, estarán presentes los mandatarios Javier Milei, José Antonio Kast, Rodrigo Paz, Daniel Noboa, Santiago Peña y Yamandú Orsi.

La lista de invitados incluye además a los presidentes José Raúl Mulino, Nasry Asfura y al primer ministro de Aruba, Mike Eman.