El Gobierno de China anunció que estará presente en la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, mediante una delegación encabezada por el ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun.
De acuerdo con la Cancillería china, Yin Hejun asistirá como enviado especial del presidente Xi Jinping a los actos de transmisión del poder presidencial programados para el 28 de julio.
La información fue difundida a través de un breve comunicado del Ministerio de Exteriores.
Entre las autoridades internacionales que asistirán a la ceremonia también figura el rey de España, Felipe VI. Asimismo, estarán presentes los mandatarios Javier Milei, José Antonio Kast, Rodrigo Paz, Daniel Noboa, Santiago Peña y Yamandú Orsi.
La lista de invitados incluye además a los presidentes José Raúl Mulino, Nasry Asfura y al primer ministro de Aruba, Mike Eman.
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