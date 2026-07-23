El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, participó en la ceremonia por el 85.º aniversario del Día de la Fuerza Aérea del Perú, realizada en la plaza de Armas de la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Durante el acto, Rospigliosi sostuvo que las Fuerzas Armadas cumplen un papel clave para la estabilidad, la seguridad y el desarrollo del país.

En su intervención, recordó que el Congreso respaldó la renovación del material obsoleto de la Fuerza Aérea y su proceso de modernización.

“Reclamamos y reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las capacidades con nuestras Fuerzas Armadas, convencidos de que una nación que invierte en su defensa invierte también en su estabilidad, su desarrollo y su futuro”, expresó.

Rospigliosi también resaltó que la FAP simboliza el valor, la disciplina y el compromiso con la defensa de la soberanía nacional y el servicio a la ciudadanía. Asimismo, recordó la conmemoración del sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.