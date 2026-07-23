La Dirección de Gracias Presidenciales desestimó la solicitud de gracia presidencial presentada por el congresista Elías Varas a favor del expresidente Pedro Castillo.

De acuerdo con un informe suscrito el pasado 20 de julio por el director de Gracias Presidenciales, Jhoner Quispe Romani, al que tuvo acceso RPP, la solicitud “no cumple con los requisitos exigidos, por lo que no resulta posible evaluar la gracia presidencial solicitada”.

El documento advierte que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales para ser evaluada, ya que no precisa el tipo de gracia presidencial que se solicita a favor del exmandatario.

“En atención a ello, es necesario precisar que existen diferentes tipos de gracias presidenciales para la población penitenciaria, que se encuentran descritos en el artículo 3 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, para que pueda determinar cuál se ajusta a la situación del interno“, resalta el informe.

“La evaluación de una gracia presidencial requiere cumplir con la formalidad y requisitos exigidos por el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. En ese sentido, de la revisión de la solicitud presentada por el congresista de la República Elías Marcial Varas Meléndez a favor del señor José Pedro Castillo Terrones, se aprecia que no cumple con los requisitos exigidos, por lo que no resulta posible evaluar la gracia presidencial solicitada”, concluye.

El informe también recomienda remitir el documento al Despacho Viceministerial de Justicia para que adopte las acciones correspondientes y responda al congresista que presentó la solicitud.

El 4 de diciembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión tras hallarlo responsable del delito de conspiración para rebelión por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Actualmente, cumple la sentencia en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.

Además, el exmandatario afronta una investigación preparatoria bajo mandato de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado, en el marco de los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.