La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este viernes 24 de julio llevará a cabo el sorteo público para designar a los miembros de mesa que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A nivel nacional, serán seleccionados más de 817 mil ciudadanos.
Las personas elegidas tendrán la responsabilidad de instalar y conducir las mesas de sufragio, además de garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.
En esta elección se escogerán 13 148 autoridades subnacionales, entre ellas 25 gobernadores, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 1724 regidores provinciales y 9118 regidores distritales.
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