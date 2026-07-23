La presidenta electa, Keiko Fujimori, se reunió con el nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, para tratar temas relacionados con la próxima visita del Papa León XIV al territorio peruano.

Durante la cita, Fujimori expresó su compromiso de ofrecer una cálida bienvenida al sumo pontífice cuando llegue al país.

La realización del primer viaje de León XIV al Perú fue confirmada oficialmente en febrero durante una conferencia de prensa encabezada por la Conferencia Episcopal Peruana.

Más adelante, el presidente de la República, José María Balcázar, viajó al Vaticano para reunirse con el Papa. Tras ese encuentro, informó que la visita se desarrollaría durante un periodo de entre ocho y diez días en la primera quincena de noviembre del 2026.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, con quien coordinó aspectos relacionados con la próxima visita del Papa León XIV al país. Durante el encuentro, reafirmó su compromiso de brindar una cálida bienvenida… pic.twitter.com/mF0LPZad6o — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 23, 2026