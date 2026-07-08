La temperatura diurna seguirá en aumento en la costa y sirra de Arequipa, además de, otras regiones del sur del país hasta este jueves 9 de julio, con máximas que podrían alcanzar los 30 °C, según el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La entidad advirtió que el incremento del calor estará acompañado de escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá una mayor incidencia de la radiación ultravioleta (UV). Además, durante las tardes se prevén vientos de hasta 35 kilómetros por hora.

Para la costa sur, Senamhi estima temperaturas máximas entre 24°C y 30 °C, mientras que en la sierra sur los valores oscilarán entre 14 °C y 29 °C, dependiendo de la ubicación.

En Arequipa, el organismo emitió una alerta naranja, que advierte la ocurrencia de fenómenos meteoológicos de moderada a fuerte intensidad, para algunos distritos de las provincias de Arequipa, Caravelí, Camaná, Islay, Castilla, Caylloma y Condesuyos.

Asimismo, rige una alerta amarilla para diversos distritos de las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, donde también se espera el incremento de la temperatura, aunque con menor intensidad.

Ante estas condiciones, se recomienda a asumir precauciones frente a la elevada radiación solar, especialmente durante las horas de mayor exposición.