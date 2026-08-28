Los familiares del transportista urbano Arturo Usca protestaron esta mañana frente a la sede de la Divincri para exigir justicia por su muerte y pedir que el presunto autor permanezca detenido mientras se investiga el caso. El hombre falleció después de permanecer tres días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Goyeneche.

Según relató la hermana de la víctima, Arturo acudió la noche del lunes 24 de agosto a una reunión a la que fue invitado por un amigo. De acuerdo con los familiares, Arturo no tenía una amistad cercana con Kevin Rodríguez, cuya reunión se realizó en su vivienda en el distrito de Alto Selva Alegre.

La familia sostiene que, mientras varias personas consumían bebidas alcohólicas, Rodríguez habría comenzado a comportarse de manera agresiva con los asistentes. En medio de la situación, presuntamente atacó con un cuchillo a Arturo y le provocó una grave lesión.

La hermana de la víctima señaló que, incluso, la pareja del investigado le habría reprochado su comportamiento en el lugar y le habría pedido que llevaran a Arturo a un hospital.

Tras el ataque, Arturo fue trasladado al hospital Goyeneche, donde permaneció tres días en la UCI debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, lamentablemente, falleció esta mañana.

FAMILIA PIDE PRISIÓN PREVENTIVA

Ahora, los familiares temen que el investigado sea puesto en libertad. Según denunciaron, inicialmente el caso fue registrado como lesiones leves, pero tras el fallecimiento, el presunto autor tendría que ser investigado por homicidio.

Por ello, durante la protesta solicitaron que el caso sea investigado como un presunto delito de homicidio y que el Ministerio Público solicite prisión preventiva contra Rodríguez mientras se esclarecen las circunstancias del ataque con consecuente muerte.

La familia busca que se determinen responsabilidades y que la muerte de Arturo no quede impune. La víctima era conductor de transportista urbano y deja dos hijos en la orfandad. Sus familiares señalaron que continuarán exigiendo justicia y que esperan que las autoridades actúen de acuerdo con la gravedad de lo ocurrido.