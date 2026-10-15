Un transportista, Paul Pro Choquehuanca y la copiloto se salvaron de morir esta mañana luego del choque violento de su furgoneta contra la parte posterior de un tráiler que avanzaba lentamente por el zanjón de la avenida Prolongación Avelino Cáceres, a la altura del óvalo de los Bomberos, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando la furgoneta de placa AMD-728 circulaba por el paso a desnivel y terminó impactando contra la parte posterior del tráiler de matrícula V6A-829 que transportaba cemento en la carreta de placa V5E-975.

Una de las causas del choque apunta a que el resplandor del sol habría dificultado la visibilidad del transportista, impidiéndole advertir a tiempo la marcha lenta del tráiler que iba por delante.

Tras el violento impacto, el conductor Paul Pro Choquehuanca quedó atrapado dentro de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos. Los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas para liberar al herido. Tras el trabajo de rescate, el transportista fue trasladado al hospital Honorio Delgado Espinoza para recibir atención médica, mientras que la acompañante fue traslada a la clínica AUNA.