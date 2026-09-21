A punta de palos, herramientas y fuerza humana, un grupo de conductores retiró una enorme roca que quedó atravesada en la Panamericana Sur, cerca del túnel de La Planchada, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

El desprendimiento ocurrió esta mañana y dejó la piedra en medio de la carretera, impidiendo el paso de los vehículos. Ante la demora en la llegada de personal de Provías Nacional para despejar la vía, los propios choferes decidieron intervenir para recuperar el tránsito.

Deslizamientos de oiedras obstruyó el tránsito en la Panamericana Sur, en Ocoña

Tras varios minutos de esfuerzo, lograron mover la roca hasta el borde de la carretera y habilitar parcialmente el paso por uno de los carriles. Los vehículos continuaron su recorrido con precaución por el sector.

Los conductores también reportaron otro deslizamiento en la quebrada de Guerreros, en la vía de penetración hacia Matarani, provincia de Islay, donde tierra y piedras ocuparon parte de un carril.

El Senamhi mantiene una alerta naranja por las condiciones meteorológicas en las provincias costeras de Camaná, Caravelí e Islay. El pronóstico contempla la continuidad de las lluvias hasta este martes, además de un incremento de los vientos.

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y extremar las precauciones al circular por estos sectores.