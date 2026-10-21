La presidenta Keiko Fujimori encabezó la inauguración de pabellones renovados en el Hospital Militar Central “Coronel Luis Arias Schreiber”, ubicado en Jesús María.

Las mejoras incluyen espacios destinados a hospitalización y equipos de diagnóstico por imágenes y rayos X para fortalecer la atención de los pacientes.

Durante el acto, la jefa de Estado señaló que garantizar el bienestar de los integrantes del Ejército y sus familias también forma parte de las responsabilidades estatales.

“Cuidar a quienes no cuidan, también, es una responsabilidad del Estado”, expresó al referirse a la necesidad de ofrecer servicios médicos adecuados al personal militar.

“Estoy acá para acompañarlos en esta inauguración de sus pabellones renovados. Este hospital militar, un gran hospital, una institución fundamental para el cuidado de la salud de nuestros hombres y mujeres del Ejército peruano y sus familias”, señaló.

Fujimori también propuso aprovechar los nuevos equipos para establecer convenios con otras instituciones públicas. Como ejemplo, mencionó la necesidad de un tomógrafo en el Hospital de la Policía Nacional y sostuvo que el establecimiento militar podría contribuir a atender esa demanda mediante la cooperación entre ambas entidades.

La mandataria resaltó que los pacientes deben recibir atención profesional, medicamentos adecuados y condiciones dignas durante su recuperación.