El congresista de la República, Alex Paredes Gonzales, se mostró de acuerdo con el aumento de 7 mil soles a 11 mil soles por concepto de función parlamentaria, pero aseguró que este incremento beneficia a la población, más no a su persona.

El sueldo de los legisladores no se vería reflejado en su labor como padres y madres de la patria, debido a que en la sesión solemne por los 29 años de creación política del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, realizado este jueves, los congresistas Alex Paredes Gonzales y Diana Gonzales Delgado fueron pifiados por el público asistente.

“La expresión de algunos no es de todos. A nosotros no nos eligieron el 100% de los arequipeños y las cosas hay que tomarlas de quien viene, al contrario, yo con el ánimo de seguir trabajando, para qué voy a perder el tiempo en personas que no entienden las cosas que uno hace”, apuntó.

Como se conoce, la bonificación por función parlamentaria creció de S/7,617 a S/ 11,000 mensuales, tras el incremento de S/3,383 gracias a la disposición 118-2023-2024 de la Mesa Directiva del Congreso, la cual es adicional a los S/15,600 de sueldo que reciben los parlamentarios.

En cuanto al proyecto minero Tía María, aseguró que honrará el documento que firmó en campaña, sobre estar en desacuerdo con las acciones de la empresa minera. “Yo voy a honrar el documento y mientras yo esté en los 5 años, no estoy de acuerdo”, acotó.

