Cinco consejeros regional anunciaron que no acudirán a sesión de consejo programada para este viernes en la mañana acusando que los delegados que se encuentran no habidos y detenidos por el caso Los Hijos del Cóndor no han sido convocados a la reunión, por lo que se buscaría protegerlos.

Los consejeros José Luis Hancco, Elmer Pinto, Kimmerlee Gutiérrez, Harberth Zúñiga y Silvio Arias, contaron que en una primera citación solo se convocó a nueve consejeros y en una segunda a todos.

La consejera Kimmerlee Gutiérrez manifestó que la citación realizada por Ysrael Zúñiga solo buscaría entorpecer los procesos para retirar a los consejeros regionales involucrados en la organización criminal.

Mientras tanto José Luis Hancco, comunicó que la sesión de consejo debe ser suspendida para el próximo martes, con la finalidad de regularizar la convocatoria realizada.