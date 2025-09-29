Arequipa es considerada como la segunda ciudad del país con un gran dinamismo económico y por ende, es atrayente a nuevas inversiones, así lo entendió la cadena de retail tecnológico PC Factory al señalar el interés de sus pobladores en aparatos tecnológicos.

“Arequipa es la segunda economía del Perú, cuenta con uno de los PBIs per cápita más altos y una población con alto dinamismo de consumo. Este es un destino muy esperado para concretar nuestra expansión en el país”, comentó Gonzalo Verdeguer de pc Factory en Perú.

CIUDAD DE INVERSIÓN

La compañía proyecta alcanzar ventas por alrededor de S/. 2 millones solo en Arequipa en el último trimestre del 2025 y por encima de los 50 millones de soles a nivel nacional, cuadruplicando así sus resultados del año pasado.

Según Verdeguer, el crecimiento del mercado peruano en consumo tecnológico y gaming ha sido un motor clave para la estrategia y la región Sur no es ajena a esto: “El Perú está viviendo un momento de gran dinamismo en digitalización, educación virtual y entretenimiento; en especial con hitos como el recién anunciado desarrollo de redes 5G. Queremos ser un aliado de ese proceso, cerrando brechas de acceso con precios competitivos, asesoría experta y cobertura nacional”, dichas declaraciones las dio tras la apertura de su tienda ubicada en el Mall Plaza Cayma.