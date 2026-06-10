La cosecha 2026 del maíz cabanita registró una reducción del 40% en la comunidad campesina de Cabanaconde, provincia de Caylloma, situación que genera preocupación entre los agricultores de la zona.

Así lo informó Alex Ramírez Cuba, fiscal de la comunidad campesina, quien señaló que los productores enfrentan dificultades cada vez mayores para mantener este cultivo tradicional, considerado uno de los productos agrícolas representativos del valle del Colca.

“Pese a que el maíz cabanita fue declarado de interés regional, estamos abandonados por nuestras autoridades. Los agricultores de la comunidad están viendo otras actividades como alternativas”, manifestó el dirigente.

Producción cayó de 50 a 30 toneladas

En la comunidad existen aproximadamente 2.000 hectáreas destinadas al cultivo de maíz cabanita. Sin embargo, la producción de este año sufrió una importante disminución.

Según los productores, en campañas anteriores se obtenían alrededor de 50 toneladas de maíz, mientras que en la actual cosecha apenas se alcanzaron las 30 toneladas.

La comunidad realiza una campaña agrícola al año y la próxima etapa de siembra está programada para iniciar en agosto.

Cambio climático afecta la producción

Los agricultores atribuyen la reducción de la cosecha a diversos factores asociados al cambio climático.

Entre los principales problemas identificados figuran las heladas registradas durante la campaña agrícola, las olas de calor y la escasez de agua para el riego de los cultivos.

Ramírez explicó que el recurso hídrico no llega de manera suficiente a los circuitos agrícolas, lo que limita el desarrollo de las plantaciones y reduce los rendimientos de producción.

Solicitarán mayor dotación de agua para riego

Ante este escenario, los agricultores solicitarán a Autodema una mayor dotación de agua para garantizar la continuidad de la actividad agrícola en la zona.

La preocupación también se extiende al aspecto económico, ya que a la menor producción se suma la caída en el precio del maíz cabanita, situación que afecta directamente los ingresos de las familias dedicadas a este cultivo.

Los productores esperan que las autoridades regionales adopten medidas que permitan fortalecer la actividad agrícola y preservar un producto tradicional de la provincia de Caylloma.

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