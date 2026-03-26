Un pabellón de aulas de la Cuna Jardín Simón Bolívar fue declarado inhabitable tras el colapso parcial del techo en el ambiente de enfermería, hecho registrado la tarde de este miércoles en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, región Arequipa.

La decisión fue adoptada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito, luego de evaluar los daños ocasionados por el desplome de parte de la infraestructura educativa.

El alcalde distrital, Fredy Zegarra Black, informó que el incidente ocurrió después del mediodía, cuando los estudiantes ya habían sido retirados de la institución, por lo que no se registraron personas heridas.

Infraestructura tenía más de 70 años de antigüedad

Según las autoridades, el colapso se produjo específicamente en el área de enfermería, una estructura que tendría más de 70 años de antigüedad y que ya había sido observada previamente por su estado de deterioro.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres había advertido con anterioridad sobre las condiciones estructurales del pabellón y recomendó gestionar ante el Gobierno Regional de Arequipa la construcción de nuevos ambientes educativos.

Ante la magnitud del daño, también se dispuso declarar inhabitable a dos aulas contiguas, restringiendo totalmente su uso hasta que se ejecuten las reparaciones necesarias y se garantice la seguridad de los estudiantes.

Reubicarán a estudiantes afectados

De acuerdo con la dirección del centro educativo, 43 estudiantes resultaron afectados por la clausura temporal del pabellón.

Para asegurar la continuidad del servicio educativo, los menores serán reubicados en otros ambientes disponibles dentro de la misma institución, mientras se desarrollan los trabajos de recuperación y reforzamiento estructural.

Las autoridades locales indicaron que se continuará con las evaluaciones técnicas del inmueble para determinar las acciones necesarias y evitar nuevos incidentes en el plantel.