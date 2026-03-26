Un total de 640 kilogramos de choro fue incautado durante una operación de fiscalización en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí.

El recurso hidrobiológico era transportado en ocho sacos de aproximadamente 80 kilos cada uno, según informó la Gerencia Regional de la Producción.

Los sacos de choro estaban en la Panamericana Sur, listo para su traslado

La intervención se llevó a cabo el martes con la participación de la Policía de Medio Ambiente y representantes del Ministerio de la Producción. Durante el proceso de decomiso, las autoridades intervinieron a una persona, quien quedó sujeta a un proceso de investigación.

Según la información de la Gerencia de Producción, el ciudadano que trasladaba el producto no presentó la declaración de extracción de recursos bivalvos y crustáceos, documento obligatorio para este tipo de actividad, lo que motivó el decomiso inmediato del producto.

Devuelven el choro extraído sin la respectiva documentación en el desembarcadero Pesquero Artesanal La Punta

Tras las diligencias correspondientes, el recurso incautado fue trasladado al desembarcadero pesquero artesanal La Punta, en cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades.

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