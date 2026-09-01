Arequipa: denuncian inscripción de dos regidores sin autorización en lista de Alfonso Grados

Dos ciudadanos denunciaron que fueron incluidos sin su autorización en la lista de candidatos a regidores que acompaña a Alfonso Grados, postulante a la alcaldía de Yanahuara por el Partido del Buen Gobierno, para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

El primer caso corresponde al arquitecto Geoffrey Rivas, quien hizo pública su denuncia ayer. Según explicó a Correo, aparece como segundo regidor en la lista admitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pese a que asegura que nunca aceptó participar en los comicios.

Comunicado de aclaración de Geoffrey Rivas

Rivas contó que en junio tuvo una conversación con Alfonso Grados, quien le propuso integrar su lista. Sin embargo, rechazó la propuesta debido a que trabaja como técnico y brinda servicios de asesoría a distintas instituciones públicas.

El arquitecto afirmó que, pese a su negativa, posteriormente descubrió que figuraba como candidato en la lista electoral.

SEGUNDO CASO DE INSCRIPCIÓN SIN PERMISO

Un caso similar fue denunciado por Rosa Ojeda Reaño, quien también aparece en la lista de Grados, en su caso como tercera regidora.

En comunicación con Correo, Ojeda señaló que el candidato acudió a su domicilio el pasado 10 de junio para plantearle la posibilidad de integrar la lista. Según su versión, ella rechazó la propuesta y dejó en claro que no tenía intención de postular.

La ciudadana aseguró que recién se enteró de que figuraba como candidata al revisar las noticias. “Yo me enteré que estaba en la lista hace una hora, al leer las noticias. Estoy sorprendida”, manifestó.

EL JNE admitió la postulación de la lista

Ojeda señaló que consultará el caso con su abogado para determinar qué acciones legales puede adoptar, pues asegura que nunca firmó documentos para autorizar su inscripción. Por ello, no descartó que se hayan utilizado firmas o documentos sin su autorización, aunque será una eventual investigación la que determine si ocurrió alguna irregularidad.

Diario Correo intentó comunicarse nuevamente con Alfonso Grados mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto para conocer su versión sobre las denuncias de ambos ciudadanos.

Sin embargo, el candidato no respondió a las llamadas ni a los mensajes enviados, por lo que no fue posible conocer su explicación sobre cómo Rivas y Ojeda terminaron incluidos en su lista de candidatos a regidores.

APOYO AL CANDIDATO JORGE NIETO

Un hecho que comparten ambos casos es que Rivas y Ojeda sí participaron como simpatizantes en la campaña de Jorge Nieto durante las últimas elecciones generales 2026, en las que postuló a la Presidencia de la República.

Según las versiones recogidas por este medio, esta cercanía política habría permitido que sus datos fueran conocidos por personas vinculadas a la campaña. Sin embargo, esta circunstancia por sí sola no acredita que hayan autorizado su inscripción como candidatos.