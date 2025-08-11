La avenida Bicentenario se llenó de color, música y alegría con el III Corso Descentralizado y el VII Concurso de Sayas y Caporales, que reunió a cientos de vecinos y visitantes en Cerro Colorado. El evento, que forma parte de las celebraciones por el 485° Aniversario de Arequipa, tuvo un recorrido de 1.5 kilómetros en línea recta y congregó a 46 agrupaciones dividas en dos agrupaciones.

La Asociación Folklórica Caporales Victoria de Puno se coronó ganadora del VII Concurso de Sayas y Caporales, seguida por Caporales Centralistas, y Caporales San Carlos. Las tres agrupaciones obtuvieron pase directo al Corso de la Amistad del próximo 15 de agosto en la avenida Independencia y quedaron exoneradas del pago de participación.

El alcalde provincial Víctor Hugo Rivera y su plana de regidores fueron quienes dieron inicio a la actividad. “La idea de hacer el corso descentralizado es darle momentos de alegría a la población y generar un poco de comercio para los pequeños empresarios. Cada año crece la expectativa” dijo el burgomaestre a Diario Correo.

Danza del Wititi se hizo presente. Foto: GEC.

Colegios también estuvieron presentes. Foto: GEC.

Pampeñas no faltaron en pasacalle. Foto: GEC.

Delegaciones de sayas lo dieron todo. Foto: GEC.

Diferentes delegaciones participaron. Foto: GEC.

SEGURIDAD

El subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Diego Ayca, informó que para garantizar la seguridad se desplegaron 25 inspectores de tránsito, 40 serenos, 10 camionetas de serenazgo, 50 miembros de Defensa Civil, 40 profesionales de salud, cuatro ambulancias y 20 comisiones de funcionarios con personal de apoyo.