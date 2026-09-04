Arequipa: detención preliminar de 7 días para investigado por robo con muerte de joven en 2025

El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar contra Arnold Chávez, investigado por el robo agravado que terminó con la muerte de un joven en el Cercado de Arequipa. El caso ocurrió el 26 de julio de 2025 y el detenido es conocido durante las investigaciones policiales como “El Depredador de Grindr”.

De acuerdo con la investigación de la Divincri Arequipa, Chávez habría contactado a la víctima mediante la aplicación de citas Grindr y acordó encontrarse con él. Durante la reunión, presuntamente lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente para quitarle sus pertenencias.

El joven quedó gravemente y posteriormente fue abandonado en inmediaciones del pasaje Ripacha, en el sector de San Lázaro. La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad del ahora detenido.

La Policía llegó a vincular a Chávez con el caso después de revisar cámaras de videovigilancia, fotografías y pericias de identificación facial. Estos elementos permitieron establecer, según la investigación, una correspondencia entre las imágenes obtenidas y las características físicas del sospechoso.

Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar y el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa declaró fundado el pedido por un plazo de siete días.

Tras la orden judicial, agentes del área de Robos de la DIVINCRI procedieron con la captura de Chávez, quien quedó a disposición de la Policía y la Fiscalía.

INVESTIGADO POR OTRO ROBO

El joven de 24 años también afronta otra investigación por un presunto robo agravado bajo la modalidad de “pepeo”, ocurrido en agosto de 2026.

La Policía continúa reuniendo elementos para determinar si existe alguna relación entre ambos casos y establecer la responsabilidad que correspondería al detenido.