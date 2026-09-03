Arequipa: detienen a varón de 63 años con más de 4 kilos de droga en Mollebaya

Un hombre de 63 años fue detenido en Mollebaya con casi cinco kilos de droga, entre marihuana y clorhidrato de cocaína, durante un operativo realizado por agentes de la Policía Nacional. Según las investigaciones policiales, el intervenido estaría vinculado a la venta de estupefacientes mediante el servicio de delivery.

La intervención se realizó en la Asociación Santa Ana, sector IV, luego de acciones de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso. Agentes de la AREANDRO, con apoyo de personal de inteligencia, realizaron el registro del intervenido, de un vehículo y de un ambiente que utilizaba.

En el lugar, los policías encontraron 4 kilos con 750 gramos de marihuana y aproximadamente 175 gramos de clorhidrato de cocaína. También hallaron 19 envoltorios con cocaína y otros 11 con marihuana, según el reporte policial.

Durante el operativo también fueron incautados un Chevrolet Spark, un celular y S/ 180 en efectivo. A ello se sumaron dos balanzas grameras, bolsas plásticas y otros utensilios que, de acuerdo con la Policía, serían utilizados para pesar, acondicionar y dosificar la droga antes de su venta.

Las sustancias fueron sometidas a las pruebas de campo correspondientes y dieron resultado positivo presuntivo para clorhidrato de cocaína y Cannabis Sativa (marihuana).

El detenido será investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.