Con el objetivo de reforzar el control sanitario en los cultivos, se anunció la distribución de 2,500 litros de Spinosad, un insecticida natural clave para combatir la mosca de la fruta en la región Arequipa.

La intervención permitirá atender aproximadamente 800 hectáreas agrícolas en 40 sectores piloto ubicados en La Joya Antigua, La Joya Nueva, el valle de Majes y la Irrigación Majes, zonas donde la presencia de esta plaga representa un riesgo para la producción.

El principal fin de esta medida es reducir el índice de la mosca de la fruta para un control efectivo de la plaga y mejorar la calidad de los cultivos.

El Spinosad es un producto de origen natural, obtenido a partir de la fermentación de la bacteria Saccharopolyspora spinosa que produce sustancias con efecto insecticida. Su acción se centra en el sistema neuronal de la mosca de la fruta, lo que permite combatirla de manera eficaz y con menor impacto ambiental, es decir, sin contaminar, en comparación con otros insecticidas.

La distribución del insumo se realizará a través de las Oficinas Agrarias, en coordinación con la Gerencia Regional de Agricultura y la Senasa, a fin de garantizar su correcta aplicación en el campo y maximizar su efectividad en las zonas intervenidas.

Con esta intervención, se busca fortalecer las acciones fitosanitarias en la región y proteger la producción agrícola, uno de los principales motores económicos de Arequipa.