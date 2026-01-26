Momentos de dolor vivieron los familiares de dos adolescentes de 16 años quienes perdieron la vida tras verse involucrados en un violento accidente de tránsito registrado la tarde del viernes 23 de enero en el distrito de Cayma, en Arequipa. Ambos menores se desplazaban a bordo de una motocicleta que terminó impactando contra una camioneta por causas que aún son investigadas por la Policía Nacional.

El violento choque se registró aproximadamente a las 5:20 p. m., cuando la motocicleta en la que se desplazaban los menores colisionó violentamente contra una camioneta. El impacto fue de tal magnitud que ambos ocupantes del vehículo menor salieron despedidos y quedaron tendidos sobre la vía, ante la mirada de vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Según los primeros reportes policiales, la motocicleta de placa 2559-9V era conducida por el menor identificado con las iniciales M.E.C.M. (16), quien perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones sufridas. De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo pertenecería a los padres del adolescente.

Su acompañante, identificado como F.L.V.C., también de 16 años, fue auxiliado por personal de emergencia y trasladado de inmediato al Hospital Regional Honorio Delgado, donde ingresó al área de traumashock en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, el menor falleció en la madrugada del sábado 24 de enero como consecuencia de graves heridas internas y traumatismos múltiples.

Inicio de investigaciones

Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de la Policía Nacional. No obstante, fuentes policiales señalaron que minutos antes del choque se habría iniciado una persecución contra los adolescentes al detectar una actitud considerada sospechosa. Hasta el momento, no se ha precisado cuál habría sido la presunta infracción que motivó la intervención policial.

Efectivos de la Policía y peritos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del hecho, que ha generado conmoción entre los vecinos del distrito de Cayma y la ciudadanía arequipeña.