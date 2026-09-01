Arequipa: dos conductores intentan ganarle el paso al tren y son impactados

Dos accidentes de tránsito protagonizados por conductores que presuntamente intentaron cruzar antes del paso del tren se registraron ayer en distintos puntos de Arequipa. En ambos casos, las locomotoras impactaron a los vehículos menores, aunque no se reportaron personas heridas.

El primer accidente ocurrió en el distrito de La Joya, cuando una locomotora de la empresa PeruRail impactó por alcance a una mototaxi que habría intentado ganarle el paso en un cruce ferroviario.

Mototaxi fue impactada por tren por intentar ganar el paso en La Joya

El segundo caso se registró en Cerro Colorado, en el cruce de la calle JM Cuadros con las avenidas Villa Hermosa y Aviación, a la altura del grifo El Cerreño.

Según la información preliminar, el conductor de un automóvil Hyundai i10 intentó cruzar la vía férrea antes de que pasara la locomotora. Sin embargo, el vehículo fue alcanzado y arrastrado varios metros por el tren, hasta quedar sobre el crucero peatonal.

De acuerdo con el registro vehicular de la Sunarp, el automóvil pertenece a José Luis Rojas.

Los dos accidentes dejaron daños materiales, pero, afortunadamente, no se registraron personas heridas. Los hechos son investigados por la Policía para determinar las circunstancias y responsabilidades de los conductores.