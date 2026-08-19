El 40% de los grifos que comercializa GLP vehicular en Arequipa ya agotó sus reservas debido a la interrupción de la Panamericana Sur, así lo informó el presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios de Arequipa, Magno Salas, quien señaló que los establecimientos cuentan normalmente con stock para tres o cuatro días.

Salas explicó que de las 58 estaciones de servicio que venden GLP en la región, cerca del 40% ya no dispone del combustible. Además, señaló que entre 20 y 30 cisternas ingresan diariamente a Arequipa para atender la demanda, pero a la fecha no pueden hacerlo debido al bloqueo generado por los derrumbes.

La situación también provocó una leve variación al alza en el precio del GLP vehicular, mientras que algunos grifos limitan el abastecimiento a sus clientes. El dirigente advirtió que, si la vía continúa interrumpida, en aproximadamente seis días más el escenario podría volverse crítico para el suministro en la ciudad.

El representante del sector indicó que, una vez habilitada la carretera, las cisternas podrían llegar a Arequipa en un periodo de seis a ocho horas y precisó que no existe un problema de producción de GLP, sino de transporte, por lo que pidió priorizar el paso de estas unidades cuando se restablezca la circulación por la Panamericana Sur.