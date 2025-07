La Contraloría General de la República hizo una evaluación reciente al servicio de seguridad ciudadana que ofrecen los diversos gobiernos locales a nivel nacional; en Arequipa fueron 13 las municipalidades visitadas y entre ellas están Alto Selva Alegre y la provincial de Arequipa que tienen la mayor deficiencia en cuanto al sistema de video vigilancia.

Tras la evaluación a las comunas provincial de Arequipa, Cerro Colorado, Cayma, Paucarpata, José Luis Bustamante, Yanahuara, La Joya, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Yura, Sachaca, Socabaya y Majes en Caylloma, el ente de control informó que la municipalidad de Mariano Melgar no cuenta con cámaras de seguridad.

En las 12 restantes se hallaron 1,391 equipos instalados en las calles y de ellos 255 se encuentran inoperativos en diversos puntos de la ciudad. La Contraloría precisó en su informe Nº4405-2025-CG/GRAR-SOP que Alto Selva Alegre tiene 77 cámaras instaladas en su jurisdicción, pero el 54,5 % no brindan ningún servicio a la ciudadanía al estar inoperativas, le sigue la Municipalidad Provincial de Arequipa en el que el 47 % de las 100 cámaras instaladas no funcionan.

Después está Paucarpata con 37% de inoperativas y Yanahuara con el 30.8%.

La Contraloría ha advertido que esta situación podría agravarse perjudicando las estrategias de lucha contra la inseguridad dado que las municipalidades evaluadas no cuentan con un plan para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que tienen operando.

El 58,3 % de gobiernos locales no ejecutaron acciones de mantenimiento correctivo, el 66,7 % no realizaron mantenimiento preventivo, y el 33,3% no efectuaron ningún tipo de mantenimiento en los últimos 12 meses. “En ese contexto, se advirtió que el 76,9% de las municipalidades evaluadas no cuentan con un plan o programa de mantenimiento para estos dispositivos”, señala la Contraloría en su informe.

A nivel nacional, se evaluaron 6 mil 144 cámaras de videovigilancia instaladas de las cuales el 20% (1553) están sin funcionar. En ese contexto Arequipa ocupa el tercer lugar con la mayor cantidad de equipos inoperativos (255), le sigue La Libertad (180), Lima Provincias (153), Cusco (150) y Piura (134).