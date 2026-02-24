Arequipa asolada por las lluvias y huaicos. Aunque los reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reflejan la magnitud de la emergencia en la región, nada se compara a la tragedia de las familias que lo han perdido todo; incluso a uno de sus seres queridos.

Víctimas

El último fin de semana se reportaron dos fallecidos por la emergencia climática. Sin embargo, la cifra se duplicó ayer.

Las primeras víctimas fatales fueron identificadas Isidora Molina, adulta mayor arrastrada por un deslizamiento en Cayma, y Moisés Gamio (42), quien pereció tras el impacto de un rayo en la urbanización El Cural, en Uchumayo.

Más recientemente, fueron encontrados sin vida Alexandro Ordoñez y su hijo adolescente, ambos fueron arrastrados por la fuerza de un huaico en la quebrada Santa Rosa.

Los informes también reportan 4 mil personas afectadas y 109 damnificadas, quienes han perdido la totalidad de sus pertenencias.

También se informó que un total de 27 vehículos fueron arrastrados o quedaron sepultados por el lodo en Yanahuara y Cayma, tras la activación de la torrentera Chullo.

La intensidad de las lluvias también dejó a 930 familias sin servicio eléctrico en Arequipa. Distritos como Yanahuara, Cercado, Sachaca y Paucarpata terminaron afectados, informó la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL).

La concesionaria informó un incremento inusual de emergencias: en un día regular atiende entre 100 y 160 casos, pero actualmente registra hasta 600 incidencias, con picos que bordean las 700. La mayoría está relacionada con inundaciones y daños en redes de baja tensión.

Acciones

Los ministros de Vivienda, Wilder Sifuentes; de Transportes, Aldo Prieto; de Defensa, César Díaz; y de Agricultura, Vladimir Cuno, arribaron ayer a Arequipa para atender la emergencia.

En declaraciones a la prensa, Prieto expresó que su presencia en la zona obedece a una disposición directa del presidente José María Balcázar.

Por su parte, Sifuentes informó que desde su sector se han desplegado 27 maquinarias pesadas para labores de limpieza y descolmatación en las zonas afectadas.

Asimismo, el Gobierno Regional de Arequipa habilitó albergues temporales en Cerro Juli, coliseos y universidades privadas para atender a las familias afectadas por inundaciones y desbordes.

El norte también

Paralelo a esta crisis, Piura también atraviesa una emergencia por las intensas lluvias que han azotado su territorio.

Según reportes locales, al menos una persona falleció y más de 7,000 han terminado afectadas por inundaciones, desbordes de ríos y aniegos. Además, se registran cerca de mil damnificados y más de 3 mil viviendas perjudicadas, varias de ellas inhabitables.

La activación de quebradas y el aumento del caudal del río Chira generaron situaciones de riesgo para familias.