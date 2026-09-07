Mientras el precio del diésel supera los S/20 por galón en Arequipa, la región continúa a la espera de una respuesta del Ejecutivo sobre su incorporación al subsidio al combustible, pedido que fue presentado hace más de dos semanas.

Ante la demora, el prefecto regional, César Rodríguez Rojas, cuestionó la falta de definiciones y sostuvo que Arequipa debe ser considerada dentro de este beneficio para mitigar el impacto del alza.

La autoridad señaló que la solicitud sigue siendo evaluada por el Gobierno Central y precisó que distintas instituciones han respaldado la gestión. Entre ellas figuran la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y un congresista de la región, quienes también solicitaron formalmente que el subsidio alcance a los transportistas arequipeños.

PROBLEMA

Rodríguez Rojas indicó que espera una respuesta antes de mediados de septiembre, aunque reconoció que el Ejecutivo enfrenta diversos frentes de atención. Entre ellos mencionó los fenómenos climáticos registrados en varias regiones del país, los bloqueos de carreteras, la situación de emergencia en Piura y el reciente sismo ocurrido en Huancayo. Sin embargo, sostuvo que el incremento en el precio de los combustibles también está relacionado con factores internacionales.

Explicó que los conflictos en Medio Oriente continúan presionando los mercados energéticos y terminan afectando especialmente a las economías más vulnerables, elevando los costos del transporte y de productos de primera necesidad.

Respecto al subsidio solicitado, recordó que el mecanismo contempla una ayuda de S/4 por galón de combustible. No obstante, señaló que el monto podría ser revisado para Arequipa debido a las variaciones que ha experimentado el mercado desde la creación de esta medida.