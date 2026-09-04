El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este sábado 5 de septiembre atenderá al público en cinco sedes de la región Arequipa, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten con su DNI para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el 4 de octubre.

ATENCIÓN

Según el cronograma difundido por la institución, la Oficina Registral (OR) Arequipa atenderá de 8:15 a 12:45 horas, mientras el MAC Arequipa lo hará de 8:30 a 13:00 horas.

Asimismo, las agencias de Camaná, Majes e Islay asistirán de 8:15 a 12:45 horas. De esta manera, los centros de atención habilitados brindarán los servicios de trámite y entrega de DNI.

CUIDADO

Por otro lado, en el marco de los comicios de octubre, Reniec recordó a los ciudadanos que el DNI es el único documento válido para acreditar su identidad en las mesas de sufragio y ejercer su derecho al voto, por lo que instó a cuidarlo, guardarlo en un lugar seguro y verificar que se encuentre en buenas condiciones.

En caso de pérdida del documento, se debe realizar una denuncia policial de manera inmediata para proteger su identidad ante posibles fraudes y suplantaciones. Asimismo, solicitar un duplicado del DNI en las oficinas de Reniec o de forma virtual a través de la página web oficial de la institución.

Cabe destacar que, mediante la resolución 000023-2026-RENIEC/JNAC, se permitirá a los electores votar con DNI vencido, por vencer o con su DNI de menor. Esta medida solo aplica para las votaciones de las elecciones de octubre.