Miles de usuarios de Arequipa permanecerán sin servicio de agua potable este martes 21 de julio, desde las 6:00 de la mañana hasta aproximadamente las 11:30 de la noche, debido a trabajos de mantenimiento programados por la empresa Sedapar.

La empresa informó que la suspensión del servicio responde al mantenimiento y desinfección de los reservorios N.° 20 y N.° 20A, así como al mantenimiento del canal de conducción de agua y del tanque de carga en la bocatoma de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Miguel de la Cuba Ibarra.

Los distritos que se verán afectados por el corte son Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Yura. Asimismo, la restricción alcanzará a algunas organizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, correspondientes a los circuitos R-1 y R-18.

Sedapar recomendó a los usuarios a asumir las previsiones necesarias antes del inicio de la suspensión del servicio, almacenando agua suficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar durante el día, como el consumo, la preparación de alimentos y el aseo personal.

La empresa precisó que el restablecimiento del abastecimiento será progresivo una vez culminadas las labores de mantenimiento, por lo que algunos sectores podrían recuperar el servicio antes o después del horario estimado, dependiendo de la ubicación y la normalización de la presión en la red.

Además, durane el día, la empresa Sedapar no distribuirá agua en cisternas, porque se trata de u corte programado y anunciado.