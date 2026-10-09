Los estudiantes de la institución educativa Belaunde Terry, en el sector de El Pedregal, distrito de Majes, incorporan acelga y lechuga cosechadas en su propio biohuerto a los desayunos escolares. La iniciativa involucra a alumnos, docentes y padres de familia en la producción de alimentos y promueve hábitos de alimentación saludable.

Las verduras se utilizan en la preparación de los desayunos que reciben los escolares. En una de las jornadas se prepararon torrejitas de verduras con conserva de pescado, arroz fortificado y ensalada de lechuga, elaborada con productos cosechados en el huerto.

El proyecto comenzó con la preparación del terreno y la siembra de diferentes hortalizas. Estudiantes de primer grado y quinto grado “B”, junto con sus padres, participaron en el cultivo de lechuga, beterraga, acelga y brócoli. Las primeras cosechas de acelga y lechuga ya se destinan a complementar los alimentos que se sirven en el colegio.

Según la directora del plantel, Verónica Ayque Arapa, el biohuerto también permite aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes materias como Ciencia y Tecnología, Comunicación, Matemática.

Durante una visita a la institución educativa, la jefa de la Unidad Territorial Arequipa del Programa de Alimentación Escolar (PAE), Karin Vargas Castillo, y la subprefecta distrital de Majes, Kelly Mendoza Iquipaza, verificaron la preparación, el servido y el consumo de los alimentos.

La supervisión incluyó la revisión de los empaques, números de lote, fechas de vencimiento y estado de los envases de los productos entregados por el programa.