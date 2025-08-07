Una explosión y la posterior onda expansiva en el tercer piso de un inmueble dejaron esta mañana alrededor de 10 viviendas afectadas en el distrito arequipeño de Mariano Melgar, específicamente en el pasaje Francisco Mostajo de la urbanización San Andrés.

El incidente ocurrió antes de las 6:00 horas, cuando los vecinos se disponían a iniciar su jornada diaria. Tras la detonación, se produjo un amago de incendio que fue controlado de manera inmediata. No se registraron daños personales y los daños materiales fueron en la rotura de ventanas y vidrios de las puertas en las viviendas colindantes.

Según el jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, Jhon Sucari, se desconocía la existencia de un taller de pirotecnia en el área, ya que no se habían recibido denuncias por parte de los vecinos y consecuentemente no realizaron labores de fiscalización.

Las autoridades de la UDEX y la sección de Criminalística realizan las investigaciones en el lugar, donde se encontraron restos de materiales explosivos. Los efectivos confirmaron que no se reportaron daños personales.

Paralelamente, los trabajadores municipales del área de Fiscalización y Gestión de Riesgos de Desastres realizan las diligencias pertinentes para proceder con la sanción administrativa que corresponda.

