Clara M. B., extrabajadora de Seguridad Ciudadana del distrito de Cerro Colorado, denunció públicamente que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de su ex supervisor, Félix Aquise Mamani. La denuncia fue puesta en la comisaría de la jurisdicción y espera que se haga justicia por el delito cometido, además de poder recuperar su empleo.

Refiere que el incidente ocurrió la tarde del 15 de diciembre de 2024, cuando la víctima estaba sola en la base de Seguridad Ciudadana. El supervisor habría ingresado a la caseta donde se encontraba la víctima y, después de una conversación, la abrazó fuertemente y le dio un beso en el cuello. Clara, en su intento de quitárselo de encima, cayó de rodillas y huyó a los servicios higiénicos. Ante los hechos, procedió con la denuncia.

“Yo no quería quedarme sola con él, porque ya había pasado algo similar el 6 de diciembre. En ese momento, lo quito por la fuerza y caí de rodillas rasgándose mi pantalón. Le dije que no se iba a quedar así y me voy caminando a los baños de damas, pero veo que me persigue, me da una palmada en la nalga y me quedó en shock. Dentro de la base estaba la ambulancia y no entiendo como no escuchó lo que pasó”, relató Clara.

El proceso tiene un duración de 60 días, por lo que se ha juntado las declaraciones y evidencias del presunto delito, sin embargo, la extrabajadora teme que el caso quede archivado, debido al cargo que tiene el denunciado.

Agregó que no sería el único caso ocurrido dentro de la gerencia de Seguridad Ciudadana. También expresó que hay discriminación por parte del alcalde distrital, Manuel Vera, quien no contrataría mujeres para trabajar en el área, pues su contrato terminó el 1 de enero y no fue renovado.

“No es justo que se me cierren las puertas por ser mujer, haber denunciado estos actos y que se me discrimine. Exijo que el alcalde se retracte porque las mujeres también pueden trabajar, y que se haga justicia”, apuntó.

VIDEO RECOMENDADO: