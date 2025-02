Los familiares y vecinos del distrito de Cerro Colorado piden justicia por la muerte de la joven Cindy Choquehuanca Quispe, quien esta mañana fue asesinada en la botica Y&K Farma, en la cual trabajaba y hacía sus prácticas, en la Asociación Eduardo de la Pinela.

El abuelito materno de la joven de 20 años, Alejandro Quispe Choquehuanca, narró que la familia es natural del distrito de Caylloma, provincia del mismo nombre y ella, junto a sus hermanos llegaron a Arequipa para estudiar y trabajar.

Cindy estudiaba una carrera técnica en la botica en el Instituto Montesori. Durante la mañana realizaba sus prácticas desde las 7:00 horas, luego que el propietario del negocio le entregó la llave para que abriera el local. Este local también funcionaba como agente del BCP.

El policía Guliano Velarde anunció que capturarán al responsable del crimen y solicitó el apoyo de la población para ubicarlo y capturarlo. “Pronto va a tener que pagar por el crimen”, dijo, al considerar que las imágenes de las cámaras de seguridad ya fueron difundidas.

Los vecinos y ciudadanos llegaron hasta el lugar del lamentable hecho e imprimieron la foto del principal sospechoso, así como textos que piden justicia para la estudiante, quien era la cuarta de varios hermanos.

Los padres de Cindy se encuentran de viaje, camino a Arequipa, desde el distrito de Caylloma. Mientras que los hermanos mayores solicitaron celeridad en la investigación y justicia por la muerte de la señorita, quien se encontraba en el último año de sus estudios.

“Estamos consternados ante tanta delincuencia, esto es demasiado, no podemos permitir. Nosotros trabajamos en distintos lugares y no es posible que una persona venga a matarnos por robarnos. Estamos atemorizados, no podemos caminar tranquilamente”, dijo Wilfredo Mamani, uno de los vecinos de la zona.

VIDEO DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO