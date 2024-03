Este sábado se viene el Clásico del Sur entre el FBC Melgar y Cienciano, que se jugará en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), a las 16:45 horas por la fecha 9 de la Liga 1. El cuadro rojinegro volverá a ser dirigido por Marco Valencia, quien en los últimos partidos recuperó el protagonismo del equipo al ascender al sexto lugar.

Valencia, director técnico de manera interina desde el partido contra ADT, consideró que este encuentro será interesante al tener como rival a Cienciano, un equipo duro, en el que Óscar Ibáñez, DT del “Papá”, realiza un buen trabajo, tanto en la defensa como en ataque.

“Va ser un buen partido, tomando las precauciones, vamos a tener que proponer, Melgar es un equipo que viene hace mucho tiempo tratando de jugar bien a la pelota, generando muchas situaciones de gol y seguramente se concreten para salir victoriosos”, indicó Valencia ayer en conferencia de prensa, realizado en el estadio de la Unsa.

Confirmó que ante Cienciano volverán Pablo Lavandeira y Alejandro Ramos, quienes ingresarán a la lista de convocados por Abraham Aguinaga y Diego Rodríguez.

INCOMODIDAD

El estratega arequipeño mostró su incomodidad con algunas decisiones administrativas del club rojinegro debido a que hasta la fecha no se oficializa al nuevo director técnico y hace un par de días le confirmaron que continuaría al mando del equipo.

“La decisión de que siga para este partido me ha sorprendido, la comunicación no fue la adecuada (...) Yo pienso que si hubiera otro comando técnico, habría otro respaldo, lo siento así. Me siento incómodo y no quiero que se tome de otra manera. El sábado vamos a salir a ganar. Hay cosas que uno ve en otros comandos que con nosotros no se realiza, es un tema de comunicaciones”, indicó.

En cuanto al proyecto de menores, indicó que el domingo viajan a Moquegua a un partido de la Reserva, en el que aún no se ha pronunciado la Federación Peruana de Fútbol para la programación de fechas oficiales.

