El FBC Melgar sale a llevarse los tres puntos ante la visita de Universidad Cesar Vallejo, partido por la segunda fecha del torneo Clausura, que se jugará en el estadio monumental de la Universidad Nacional de San Agustín, este sábado 20 de julio a las 15:15 horas.

Dirigidos por el técnico Marco Antonio Valencia, los rojinegros con esta segunda victoria continuarían a paso firme de alcanzar el título de la etapa Clausura, entrar a los Play Offs y llegar al campeonato de la Liga 1, luego de quedarse a poco de ganar el torneo Apertura.

Para este encuentro, las baja del Dominó sería Abraham Aguinaga, quien presenta una inflamación de meniscos, el volante rojinegro no estará baja por lo menos dos semanas ante los próximos rivales de Melgar. Además, dentro del Once no estaría Pablo Lavandeira por cuestiones internas.

Por otro lado, UCV llegará a este partido sin su máxima figura deportiva, Paolo Guerrero; además de Alec Deneumostier por encontrarse a préstamo por parte del club rojinegro y el futbolista colombiano Geisson Perea, por lesión.

El elenco mistiano se encuentra con una racha de victorias, ya que acumula 11 triunfos, ocho de ellos consecutivos, y un empate en total, por lo que el apoyo de sus hinchas es primordial. En su último partido goleó 3-0 a Cusco FC.

Posible once de Melgar, Cáceda, Galeano, Gonzales, Reyna, Ramos, Orzán, Archimbaud, Blando, Martínez, Bordacahar y Cuesta.

