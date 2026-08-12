El 44.° Festival Internacional de Danzas Folklóricas (Festidanza 2026) reunirá a 21 delegaciones nacionales e internacionales como parte de las actividades por el 486.° Aniversario de Arequipa. El encuentro se desarrollará del 16 al 19 de agosto en el coliseo de la ciudad.

La edición de este año contará con la participación de agrupaciones provenientes de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Polonia, quienes usarán sus propios recursos económicos para trasladarse hasta la Ciudad Blanca.

Entre los invitados internacionales la delegación de México llegará con 16 mariachis, mientras que Polonia estará representada por estudiantes universitarios, mientras que Colombia retornará después de varios años, pese al terremoto que sacudió al vecino país.

Asimismo, participarán agrupaciones nacionales de Cusco, Jauja (Junín), Callo, Ancash y Trujillo. Arequipa estará representada por elencos de danzas folklóricas de diferentes universidades y otras instituciones de la ciudad, que mostrarán parte de las expresiones culturales de la región.

El coordinador artístico de la Comisión de Festejos, Benjamín Estrada, informó que algunas delegaciones internacionales realizarán un adelanto de sus presentaciones durante el Corso de la Amistad, programado para el 15 de agosto en la Av. Independencia.

PRESENTACIONES

El Festidanza comenzará el 16 de agosto a las 5:00 p. m. con la ceremonia de inauguración. Las presentaciones continuarán los días 17 y 18 desde las 6:30 p. m., mientras que el 19 de agosto se realizará la clausura general.

Las entradas están a la venta desde hoy a través de Joinnus a 40 soles en las butacas, 30 soles en preferencial y 15 soles las entradas generales. Estrada señaló que con estos ingresos se busca cubrir los gastos de alimentación, alojamiento, entre otros.

Como parte de las actividades dirigidas a los estudiantes, se han programado funciones especiales para escolares los días 18 y 19 de agosto, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., en el mismo coliseo.

Durante cuatro días, el público podrá apreciar danzas, música y otras manifestaciones culturales de los países y regiones participantes, en uno de los principales encuentros folklóricos incluidos en el programa por el aniversario de Arequipa.