La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial la prisión preventiva de Milagros H. C. de 29 años, quien es investigada por el delito de parricidio por haber causado la muerte de su único hijo de seis años, con una sustancia tóxica.

La audiencia se ha fijado para esta mañana en el juzgado de investigación preparatoria de Cerro Colorado, donde el fiscal Javier Luque Salas, sustentará el requerimiento con base en los indicios que vinculan a la madre con la muerte de su hijo, ocurrida la mañana del jueves al interior de la habitación que alquilaban en una vivienda del sector 10 de la asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero.

CULPA A EXPAREJA

De las investigaciones preliminares desarrolladas por los detectives de Homicidios de la Divincri se supo que la mujer se acogió al derecho de guardar silencio sobre lo ocurrido; no obstante, antes de acabar con la vida de su hijo e intentar hacer lo mismo con la suya, ella dejó un manuscrito donde relata que tomó la decisión de hacerlo por culpa de Sabino, su ex pareja, quien la abandonó a su suerte y no la ayudaba con la manutención del menor de seis años que iba a iniciar su primer año de primaria en un colegio ubicado en el sector 5 de Bustamante y Rivero.

Milagros aún permanece hospitalizada bajo la custodia de la Policía y de proceder su prisión, será trasladada al penal cuando sea dada de alta.