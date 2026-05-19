La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) informó que esperará las disposiciones de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) para evaluar posibles medidas preventivas en colegios, tras la declaratoria de emergencia sanitaria por 90 días debido al brote de sarampión.

Según el titular de la GREA, Marco Choque, la alerta surgió luego del viaje de una delegación del Colegio Independencia Americana a Oruro, en Bolivia. Señaló que Epidemiología realizó el seguimiento correspondiente y verificó que los ocho estudiantes involucrados recibieron la vacuna contra el sarampión durante su infancia.

Además, indicó que la GREA coordinará con GERESA antes del retorno a las aulas para definir acciones preventivas en colegios. Sin embargo, aseguró que hasta el momento, no se ha reportado ningún caso sospechoso en instituciones educativas de la región.

Marco Choque informó que se evalúa emitir un comunicado para restringir viajes escolares a regiones con riesgo, como Puno, donde ya se reportaron brotes activos. Esto con el fin de evitar mayores riesgos de contagios importados y que puedan propagar la enfermedad.