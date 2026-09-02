La noche del 1 de setiembre, una joven llegó a una comisaría de Caravelí buscando a su amiga desaparecida. Había salido de trabajar en un local nocturno y, según el reporte, lo último que se sabía de ella era que había abordado un taxi. Horas antes, unos serenos habían encontrado un cuerpo carbonizado en el ingreso al centro poblado San Juan de Miraflores.

La coincidencia terminó confirmándose de la manera más dolorosa. Cuando la joven vio las fotografías del cadáver, reconoció a su amiga por los tatuajes que tenía en el cuerpo. Se trataba de D. C. G., cuyos restos fueron encontrados cerca del ingreso al poblado.

El cadáver fue encontrado durante esa noche, cuando personal de Serenazgo realizaba sus labores de patrullaje. Los serenos comunicaron el hecho a la comisaría de Huanuhuanu. Los policías acudieron al lugar y dieron aviso a la fiscal adjunta al provincial Yolanda Martínez Ríos, quien dispuso el aislamiento y protección de la escena.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, que abrió diligencias preliminares por el presunto delito de feminicidio contra quienes resulten responsables.

INVESTIGAN PARA RECONSTRUIR LOS HECHOS

Tras el hallazgo, se coordinó la intervención de agentes de la División de Homicidios de Camaná y se dispuso el levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue, donde se realizará la necropsia que permitirá establecer las causas y circunstancias de la muerte.

Mientras tanto, los investigadores buscan reconstruir las últimas horas con vida de la víctima. Una de las primeras diligencias será recoger el testimonio de la amiga que reportó su desaparición y de los propietarios del establecimiento donde trabajaba.

También se inició la búsqueda de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, especialmente aquellas que puedan haber registrado el momento en que la mujer salió del local, el taxi que abordó y su recorrido posterior.

La Fiscalía deberá determinar ahora qué ocurrió después de que la víctima abordó el vehículo y cómo terminó su cuerpo en el ingreso de San Juan de Miraflores.