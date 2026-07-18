La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), el Banco del Desarrollo del Perú, en su rol de financiamiento de inversiones privadas y públicas cuenta con una cartera que supera los 300 millones de dólares en la región Arequipa, sobre todo en proyectos de energía fotovoltaica, algunos concluidos, encaminados y otros por ser anunciados.

“Tenemos varios proyectos de línea de transmisión, proyectos fotovoltaicos, de hecho acá en Arequipa tenemos en La Joya el proyecto de Enhol, el Parque Solar San Martín también que hizo Zelestra y tenemos también nuevos proyectos que están entrando en financiamiento en los próximos días”, comentó el presidente de Cofide, Jorge Velarde Arnáez quien llegó ayer a la ciudad de Arequipa.

SOSTENIBLES

A estos proyectos de energía renovable se le une el parque eólico de Caravelí promovido por Celsia. El financiamiento de la inversión privada no solamente se refiere a proyectos energéticos, sino también en el puerto de Matarani de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo y del Parque Agroindustrial Pampa Baja.

Respecto a este rol de cierre de brechas mediante el financiamiento de proyectos públicos y privados agregó que el objetivo de Cofide ahora es participar al menos en el 10 % del financiamiento de las Asociaciones Público Privadas que adjudica el Estado.

De otro lado, Velarde Arnáez aseguró que el reto ahora va más allá de solo identificar brechas de mercado, sino crear nuevas clases de activos y movilizar capital, no solo apoyando a bancos, micro financieras y bancos municipales, sino también llegar a intermediarios financieros, cooperativas de ahorro y a ONG que brindan financiamiento a Mypes.

Sobre esto último, manifestó que Cofide ofrece cursos de gestión de negocios ideales para los emprendedores de nuestro país.

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