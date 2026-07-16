Un trabajador murió hoy, aproximadamente al mediodía, tras sufrir una caída desde una considerable altura en el sector de Pampaylima, ubicado en el centro minero de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se trasladaba de un cerro a otro en un “andarivel” cuando, por motivos que aún se investigan, el varón quedó colgado a un extremo de este equipo artesanal, el cual seguía en movimiento, pero aparentemente sus brazos no soportaron y posteriormente cayó, mientras otras personas observaban desde abajo. El cuerpo cayó sobre las piedras.

Los pobladores que encontraron el cuerpo solicitaron de inmediato la presencia del personal del puesto de salud y de los efectivos. Sin embargo, al llegar al lugar, solo confirmaron que el trabajador había fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

Las primeras diligencias buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si la empresa para la que laboraba cumplía con las normas de seguridad exigidas para este tipo de trabajos.

De acuerdo al escenario del accidente, el trabajador no llevaba puesto un arnés de seguridad, casco, guantes ni otros equipos de protección personal. Al momento del accidente vestía únicamente un polo negro y un buzo de color azul.

La Policía inició las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes, determinar su identidad, mientras que el Ministerio Público realizará las diligencias correspondientes.