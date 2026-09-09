El Consejo Regional de Arequipa declaró en situación de emergencia regional la infraestructura del Hospital Honorio Delgado Espinoza por 180 días calendario ante el deterioro de elementos estructurales de techos, paredes y acabados, filtraciones, deficiencias en redes de agua y desagüe, servicios higiénicos en condiciones deficientes, entre otros.

La declaratoria se da en el marco ante posibles afectaciones por el Fenómeno El Niño, advirtió Carlos Medina, director del nosocomio. “Son 14 mil metro cuadrados de techo que tenemos que proteger. De igual manera, el sistema de alcantarillado y el agua que está en los IOARR”, precisó a su salida de la sede del Legislativo regional.

El galeno recordó que la última impermeabilización se realizó en el 2022, no obstante, necesita un refuerzo en las áreas de Psiquiatría, Consultorios Externos y el Centro Quirúrgico ubicado en el cuarto piso. Asimismo, recordó que durante la época de lluvias del presente año se detectaron filtraciones en la Unidad de Hemodiálisis. Acotó que la intervención tendría que realizarse bajo la modalidad de Obras por Impuestos.