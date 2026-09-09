Siete candidatos al Gobierno Regional de Junín expusieron sus propuestas en el primer debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), coincidiendo en la necesidad de cerrar brechas sociales y mejorar los servicios públicos. Salud, educación, inversión y tecnología fueron algunos de los principales ejes planteados durante el encuentro.

El debate de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se inició con una hora de retraso debido a la ausencia de Julia Camavilca, candidata de Fuerza Popular, quien sufrió un accidente y tuvo que ser hospitalizada.

En el encuentro participaron Fernando Orihuela Rojas, de Podemos; Dimas Aliaga Castro, de Renovación Popular; Arnoldo Mallma Auqui, de Alianza para el Progreso; Juan Palomino Espinoza, de Juntos por el Perú; José Miguel Álvarez Rojas, de Acción Popular; y Adolfo Amílcar Rojas Cristóbal, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap).

FERNANDO ORIHUELA ROJAS - PODEMOS

“Culminar obras de agenda Junín y parques industriales”

Asegura culminar proyectos de educación y salud iniciados en la Agenda Junín. Anuncia fortalecer centros de atención primaria, concluir los colegios Politécnico, Túpac Amaru y San Ramón. Impulsará parques industriales en selva y Valle del Mantaro, y estaciones de seguridad con tecnología C4 y C5 y reducir la anemia.

CESAR MEREA TELLO- BATALLA PERÚ

“Gobierno eficiente, honesto y cercano al ciudadano”

Se mejorará infraestructura de colegios y hospitales y postas médicas, con presupuesto para equipar, dar mantenimiento y contratar personal. Valorar productos locales, apoyar agricultores, mejorar carreteras e impulsar turismo, combatir violencia y corrupción. Anuncia cortes de obra y si hay desbalance habrá denuncias.

MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS - ACCIÓN POPULAR

“El dinero no puede marcar el rumbo de Junín”

Podemos tener planes y muchas proyecciones, pero de nada sirven si en las últimas décadas ha primado el dinero. El político se arrodilla ante el dinero. No puede importar más una obra con adicionales que darle oportunidad a jóvenes. No quiero que Junín repita la fórmula que convirtió a Trujillo en una ciudad insegura.

ADOLFO ROJAS CRISTÓBAL - FREPAP

“Trabajo digno y cierre de brechas sociales en Junín”

Plantea dos ejes: generar trabajo digno y desarrollo económico, y cerrar brechas sociales postergadas. Fortalecer la producción local de alimentos, reducir la anemia, reactivar obras de salud paralizadas e implementar un programa regional de infraestructura educativa. “Compromiso desde el primer día de mi gestión”.

JUAN PALOMINO ESPINOZA - JUNTOS POR EL PERÚ

“Junín será la segunda región más importante del país al 2030”

El candidato afirmó que busca gobernar Junín “con manos limpias”. Planteó convertir a la región en la segunda más importante del país al 2030, con salud de calidad, agricultura y minería industrializadas, más recursos y reducción de la brecha educativa en un 30% al termino de su gestión.

ARNOLDO MALLMA AUQUI - ALIANZA PARA EL PROGRESO

“20 años de saqueo se acaban, se priorizará educación y salud”

Propone priorizar salud y educación: concluirá hospitales paralizados, implementará psicólogo y odontólogo por colegio, y fortalecerá la alimentación escolar. Anuncia 4 carriles Huancayo–Jauja, más de 500 puentes modulares, dos plantas de asfalto móviles y reactivación económica con inversión público-privada.

DIMAS ALIAGA CASTRO - RENOVACIÓN POPULAR

“Junín será la Meca tecnológica del Perú”

Plantea infraestructura moderna y gestión respetuosa de recursos. Promete concluir hospitales en Pangoa y Chupaca, resolver el caso Arakaki y reducir la anemia al 40%. Su visión: hacer de Junín referente tecnológico y cultural nacional. “Obra que se inicia, obra que se concluye”, se concluirá carrteras.