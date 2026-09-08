El Hospital Regional Honorio Delgado proyecta implementar antes de finalizar el año su primer banco de leche, un servicio que permitirá recolectar, procesar, conservar y entregar leche materna a recién nacidos prematuros o que, por su condición de salud, no puedan recibir suficiente alimento directamente de sus madres.

El subdirector del hospital, José Tanco, explicó que el proyecto se encuentra actualmente en la etapa de identificación y acondicionamiento de los ambientes. La propuesta contempla inicialmente dos espacios en el tercer piso y, según indicó, será el primer banco de leche en el sur del Perú.

Su necesidad está relacionada con el tipo de atención que brinda el hospital. La unidad neonatal dispone de ocho camas que permanecen ocupadas de manera constante con recién nacidos prematuros.

La pediatra María Olivia Lira Bar, integrante del Comité de Lactancia Materna, explicó anteriormente que el hospital registra entre 3 mil y 3 mil 500 nacimientos al año y que aproximadamente entre 12% y 13% corresponden a bebés prematuros.

Asimismo, se estimó que entre 10% y 15% de los recién nacidos pueden requerir hospitalización o cuidados especiales, lo que vuelve particularmente importante disponer de leche materna cuando la alimentación directa no es posible.

En una primera etapa, el banco de leche funcionará con las donaciones de madres del propioo hospital y conforme crezca, recibirá leche procedente de otros establecimientos de salud e incluso ampliar la red de donantes.

La meta inicial es contar con capacidad suficiente para atender las necesidades de al menos diez recién nacidos, aunque posteriormente podría ampliarse de acuerdo con la demanda.

“La idea es que aquellas mamás que tengan una producción mayor a la que necesita su bebé puedan donar esa leche para otros niños que la requieren”, explicó Tanco.

El hospital necesitará implementar una adecuada cadena de frío, equipos para su conservación y mecanismos que permitan verificar que la leche donada reúna las condiciones necesarias antes de llegar a otro bebé.

El proyecto contempla además apoyo externo. Tanco indicó que vienen realizando coordinaciones, a través del jefe de la unidad neonatal, Ronald Sánchez, con una organización española vinculada a un hospital de Barcelona, que colaboraría en el proceso de implementación.